Bebê salvo em acidente de carro no Paraná sobreviveu a cirurgia de separação de gêmeos siameses

Um bebê saiu ileso após um acidente de trânsito entre um carro e um caminhão na Serra da Esperança, trecho da BR-277 em Guarapuava, no Paraná. O mesmo bebê havia sobrevivido a uma cirurgia de separação do gêmeo siamês cinco meses antes. As informações são do g1.

O acidente ocorreu por volta das 8h20 de terça-feira (30) no km 306 da BR-277. O caminhoneiro alegou que a causa foi uma falha no sistema de freio do veículo. Ele sofreu ferimentos leves e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

Vanessa de Moraes Oliveira, Guilherme Burach e o filho do casal estavam no carro que foi prensado pelo caminhão, mas saíram ilesos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os pais usavam cinto de segurança e o filho estava no bebê conforto, o que foi fundamental para garantir a segurança da família.

O bebê Luiz Otávio nasceu em setembro de 2023, unido pela pele e músculos do quadril ao irmão gêmeo Luiz Henrique. Eles passaram por uma cirurgia de separação em fevereiro no Hospital do Rocio.

No entanto, Luiz Henrique precisou permanecer no hospital, enquanto Luiz Otávio recebeu alta. No dia do acidente, a família estava a caminho do hospital para buscar o outro gêmeo. Eles saíram de Campo Mourão, centro-oeste do Paraná, em direção a Campo Largo, região metropolitana de Curitiba.

"Agora é vida nova! [...] Foi a prova, mais uma vez, que Deus existe, que milagre existe. A gente está bem; nós três saímos ilesos, literalmente", declarou a mãe, Vanessa de Moraes Oliveira.

Um dia após o acidente, a família conseguiu buscar Luiz Henrique. "Hoje está sendo o melhor dia das nossas vidas. Vai ficar marcado pra história porque a gente esperou muito por esse momento, e graças a Deus hoje chegou o grande dia da gente levar os nosso dois filhos pra casa", comemorou a mãe.