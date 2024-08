Entenda o que é Agosto Lilás, campanha de combate à violência contra mulher

Iniciada nesta quinta-feira (1º), a campanha "Agosto Lilás" visa conscientizar sobre o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. A iniciativa da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM) foi criada em em 2016 para marcar os 10 anos da Lei Maria da Penha. Desde então, se consolidou como um esforço anual significativo na luta contra a violência de gênero.

Conforme a Lei Estadual nº 4.969/2016, a campanha inclui uma série de atividades ao longo do mês de agosto, realizadas principalmente pela Secretaria da Mulher (SMDF), em parceria com as demais secretarias do Governo do Distrito Federal e entidades privadas. As ações de mobilização incluem palestras e rodas de conversas.

Além de informar sobre os direitos das mulheres e incentivar denúncias, a campanha também busca oferecer suporte às vítimas e destacar a necessidade de educação para promover a igualdade de gênero e desconstruir estereótipos prejudiciais.

Ações do "Agosto Lilás"

Uma das ações inovadoras da campanha foi a criação de materiais educativos acessíveis para mulheres com deficiência visual e auditiva, além de materiais em línguas indígenas para mulheres das etnias guarani e terena. Esses recursos incluem CDs com narração em braille, DVDs em Libras e cartilhas traduzidas, visando alcançar um público mais amplo e diversificado.

A lei também instituiu o programa "Maria da Penha Vai à Escola" e, nos anos seguintes, outras ações foram incorporadas, como "Maria da Penha vai à Igreja", "Maria da Penha vai ao Campo", "Maria da Penha vai à Empresa", entre outras.