Bem-vindo, agosto: veja 10 frases para celebrar o novo mês e enviar no WhatsApp

Com a virada do calendário para agosto, muitos brasileiros se prepararam para as novas oportunidades e desafios impostos pelo oitavo mês do ano. É o momento perfeito para refletir sobre o que foi conquistado e se preparar para as oportunidades que o segundo semestre do ano oferece.

No Brasil, agosto é muitas vezes chamado de "mês do desgosto" devido a uma série de eventos trágicos na história nacional, como a morte de Getúlio Vargas e o fim de alguns importantes ciclos políticos.

Essa visão negativa, no entanto, tem se transformado ao longo do tempo. Atualmente, muitos brasileiros veem o mês de agosto como uma oportunidade para renovar a esperança e focar em novos projetos, com a chegada de um novo ciclo na metade do ano.

Para iniciar o mês com energia positiva e motivação, o Diário do Nordeste listou 10 mensagens inspiradoras que prometem elevar o ânimo e oferecer uma perspectiva positiva para todos.

10 mensagens para agosto