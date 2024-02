Brasileira representante no Miss Mundo é desclassificada por ser mãe

Carla Cristina, jovem eleita Miss Acre Mundo 2023, anunciou que perdeu o título pelo fato de ser mãe, sendo desclassificada do Concurso Nacional de Beleza (CNB) na quarta-feira (7). A medida foi confirmada pela organização do evento, que recusou a inscrição da candidata ao Miss Mundo Brasil.

Em nota, o CNB destacou que, desde a sua criação, em 1951, o Miss Mundo estabelece que as candidatas devem ser solteiras, não serem mães, sem nunca terem sido. “Esclarecemos que, como uma organização licenciada de um concurso internacional, devemos seguir as regras do mesmo, independente da nossa própria visão ou vontade. Não temos absolutamente nada contra mães, muito pelo contrário”, explicou.

“Quem convive comigo sabe o quanto eu trabalhei, sabe que eu fiz rifa, que eu vendi até sopa para pagar a taxa, que era um valor bem alto de 5 mil reais”, confessou Carla em depoimento emocionado nas redes sociais. A jovem alega ter confirmado com a organização local sua elegibilidade ao prêmio pelo fato de ter uma filha de um ano e oito meses.

De acordo com o Concurso Nacional de Beleza, o coordenador estadual da premiação no Acre, Sidney Lins, não sabia que Carla Cristina é mãe, mas que ela tinha ciência das regras do evento. Mesmo assim, Lins divulgou que está negociando com a candidata a devolução do valor pago pela inscrição.

Confira a nota do Concurso Nacional de Beleza (CNB) na íntegra:

Em 29 de outubro de 2022, Carla Cristina foi eleita Miss Acre Mundo 2023, em concurso organizado por Sidney Lins, coordenador estadual do CNB no estado do Acre. Desde a sua criação, em 1951, o Miss Mundo tem como regra que as candidatas devem ser solteiras, não serem mães, sem nunca terem sido. Todas as coordenações estaduais conhecem tal regra e seus concursos devem ocorrer de acordo com as regras do concurso Miss Mundo e Miss Brasil Mundo. As candidatas que participam do concurso devem ser informadas sobre as regras do concurso em que estão participando, através de regulamento do mesmo.

Nesta semana, chegou ao conhecimento do CNB que Carla Cristina é mãe. Questionado, o coordenador Sidney Lins afirmou não saber que Carla Cristina é mãe.

Esclarecemos que, como uma organização licenciada de um concurso internacional, devemos seguir as regras do mesmo, independente da nossa própria visão ou vontade. Não temos absolutamente nada contra mães, muito pelo contrário. O fato é que seguimos regras que devem ser respeitadas.

Esperamos que a coordenação do Acre esclareça a situação com a jovem da melhor forma para todas partes envolvidas, lamentando profundamente não podermos aceitar a inscrição da candidata.

Esclarecemos também que o valor da licença estadual é uma responsabilidade da coordenação estadual, assim sendo, a mesma será responsável pela substituição da candidata. Qualquer acordo financeiro acordado entre a candidata e seu coordenador, é uma questão exclusiva entre os dois, sem responsabilidade do CNB.

Desejamos todo o sucesso e felicidade à Carla Cristina e seu filho.