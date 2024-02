Pai e filho morrem após um atirar contra o outro em Mato Grosso

Pai e filho morreram após um atirar contra o outro depois de uma discussão, na noite de quarta-feira (7), na zona rural de Querência, interior do Mato Grosso. Eles foram identificados como Reomar Pozena, de 47 anos, e Mateus Pozena, de 25 anos. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Civil, após a briga, o filho saiu da casa onde estavam e retornou armado com uma espingarda. No entanto, ele foi surpreendido com um tiro efetuado pelo pai, que estava armado com outra espingarda.

Mateus foi atingido, mas revidou e disparou contra Reomar. Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Polícia investiga motivação do crime

Segundo o delegado Dionys Zanotelli, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve na casa, coletou as evidências necessárias e encaminhou os corpos para necropsia.

O delegado disse que não havia testemunhas no local. O caso segue em investigação para entender a motivação do crime.