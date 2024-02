Família de tesoureiro do PT morto em festa de aniversário terá indenização de R$ 1,7 milhão

A família de Marcelo Arruda, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores que foi morto por um agente penitenciário federal em 2022, irá receber uma indenização de R$ 1,7 milhão. O acordo foi aprovado pela Justiça Federal de Foz do Iguaçu (PR), nesta quarta-feira (7), segundo o Uol.

Marcelo foi assassinado em 2022 por Jorge Guaranho, durante a própria festa de aniversário, após uma discussão política. Ele deixou a companheira e quatros filhos. A Advocacia-Geral da União (AGU) firmou o acordo, que contempla o pagamento de indenização por danos morais e a quantia referente à pensão que seria devida aos filhos, proporcional à idade de cada um.

O valor será pago pela União, pois foi considerado no acordo que o autor do crime se aproveitou da condição de agente público para acessar o local da festa, além de ter utilizado uma arma do governo para efetuar o disparo. A AGU informou que entrará com uma ação regressiva para cobrar de Guaranho o ressarcimento do valor pago de indenização pela União.

Relembre o caso

Marcelo Aloizio de Arruda tinha acabado de completar 50 anos de idade quando, em sua própria festa de aniversário, foi assassinado a tiros pelo policial penal federal Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, em julho de 2022.

A festa tinha como tema o PT. O servidor foi levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos, deixando a companheira e quatro filhos.

Guaranho chegou ao local do com uma arma de fogo nas mãos e aos gritos de "aqui é Bolsonaro". Após ser atingido, a vítima reagiu e atirou no agente, que foi socorrido para o hospital, e sobreviveu.

O atirador está preso e vai a júri popular por homicídio duplamente qualificado.