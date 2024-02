Adolescente escalpelada em kart recebe alta de hospital após internação de 50 dias

A adolescente Heloísa Heliodoro, de 17 anos, escalpelada após o cabelo ficar preso no motor de um kart, no Distrito Federal, recebeu alta hospitalar. As informações são do g1.

Heloísa ficou cerca de 50 dias internada. "Vencemos parte do tratamento. Estou feliz, com o coração animado para correr atrás de tudo que eu puder para deixar a Heloísa bem", declarou Elizabeth, mãe da jovem.

A adolescente perdeu 80% do couro cabeludo e passou por um procedimento de enxerto. Segundo a mãe, ela passou três dias sem andar por conta da dor do procedimento.

Elizabeth ainda contou que a filha permanece com o emocional abalado e está fazendo tratamento psicológico.

RELEMBRE O CASO

O acidente de Heloísa aconteceu no dia 10 de dezembro, em uma pista de corridas de kart na região do Paranoá (DF). A adolescente acompanhava o namorado na celebração do aniversário dele, em que o rapaz realizaria o sonho de dirigir um kart.

Eles receberam uma roupa e capacete, além de orientações básicas sobre como dirigir o automóvel. Entretanto, as informações de segurança não teriam sido repassadas, muito menos as precauções com o cabelo da jovem, que era longo.

Heloísa contou que sentiu uma dor muito forte durante a corrida e que tentou parar o carro. Segundo a mãe, o estabelecimento não possuía equipe de socorro. “Ela foi socorrida por pessoas que estavam participando da corrida. O socorro mesmo demorou muito. Ela ficou cerca de 30 minutos sangrando”, contou.

Os responsáveis pelo Brasília Kart, local onde ocorreu o acidente, afirmam que Heloísa usava os equipamentos de segurança e a empresa está dando "todo apoio à família".