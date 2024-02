Parque aquático onde família morreu eletrocutada no Paraná anuncia encerramento das atividades

O parque aquático onde três pessoas da mesma família morreram eletrocutadas no último fim de semana, em Rio Branco do Sul (PR), anunciou o encerramento das atividades nesta terça-feira (6). Em nota publicada nas redes sociais, a administração alegou que “não há mais condições psicológicas e mentais” para o local continuar funcionando.

No comunicado, o estabelecimento ‘Piscinas Cavassin’ esclareceu que foi possível salvar uma vida no acidente, com o auxílio do Corpo de Bombeiros e da prefeitura. O parque classificou como “tragédia” a situação que ocorreu após o rompimento de um cabo de energia de alta tensão. Além das mortes, 10 pessoas ficaram feridas na ocorrência.

Veja também

“Reafirmamos nosso compromisso em oferecer todo o suporte necessário à família afetada e em colaborar plenamente com as autoridades e com a concessionária de luz para esclarecer os fatos e evitar que tragédias como esta voltem a acontecer em qualquer outro local”, destaca o texto que anunciou o fechamento definitivo do espaço.

Entenda o caso

Na tarde do último domingo (4), um cabo de energia de alta tensão foi atingido por um galho, rompeu e caiu em uma piscina do parque aquático. Na ocorrência, uma mãe e seus dois filhos morreram: Roseli da Silva Santos, Emily Raiane Lara e Agner Cauã Coutinho dos Santos.

O ‘Piscinas Cavassin’ funcionava em uma chácara particular na zona rural do município de Rio Branco do Sul (PR). O local não tinha alvará de funcionamento, de acordo com o delegado Gabriel Fontana, responsável pela investigação do caso. A informação é do Uol.