Jovem internada por reação alérgica ao cheirar pimenta deixa a UTI, diz mãe

Thais Medeiros, jovem internada por reação alérgica grave ao cheirar pimenta, saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na terça-feira (6). Adriana Medeiros anunciou a nova fase do tratamento da filha, que estava internada desde o dia 16 de janeiro, após um quadro de infecções.

“Thaís está bem. Ela está com as infecções controladas, graças a Deus. Amanhã ela deve fazer novos exames para ver como está. Estou me sentindo aliviada e feliz. Mais uma vez, a minha filha saiu da UTI e se encontra bem”, contou a mãe em depoimento nas redes sociais.

A expectativa da família é de que Thais volte para casa nos próximos dias. A jovem segue o tratamento no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer).

Relembre o caso

Thais Medeiros, 26 anos, teve uma parada cardiorrespiratória após inalar o conteúdo de uma garrafa de pimenta, em um almoço na casa de um ex-namorado. O caso aconteceu em Goiás, em fevereiro de 2023.

Após a inalação, a jovem começou a passar mal, tendo uma reação alérgica grave ao alimento. Mesmo sendo levada rapidamente para uma unidade de saúde, ela acabou apresentando danos cerebrais.

Prestes a completar um ano de tratamento, médicos apontam que Thais tem lesões irreversíveis no cérebro.