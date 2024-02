Assalto a banco Banrisul termina com cordão humano e reféns levados em Amaral Ferrador, no RS

Pelo menos quatro pessoas assaltaram uma unidade do banco Banrisul na cidade de Amaral Ferrador, no Rio Grande do Sul, na manhã desta quarta-feira (7), e fugiram levando dois reféns. Eles pegaram dinheiro da agência e fizeram um "cordão humano" com a população para escapar dos policiais.

De acordo com a Brigada Militar (BM) da cidade, os suspeitos fugiram de carro em direção à Encruzilhada do Sul, a 57 km do local do crime. Os reféns foram soltos na estrada, resgatados pela Polícia e passam bem, segundo informações do g1.

Criminosos seguem foragidos

O carro em que o grupo criminoso fugia tentou bater contra a viatura da Polícia, e eles chegaram até a efetuar disparos contra a composição.

Eles perderam o controle e o carro tombou, momento em que eles fugiram a pé em direção a uma mata a 15 km de Encruzilhada do Sul. As forças de segurança montaram um cerco para capturar os criminosos.