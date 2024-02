Personal de 34 anos que nasceu com um rim morre dois meses após entrar em fila de transplante

Christian Dyck Annes, personal trainer e influenciador digital, morreu em Ponta Grossa (PR), dois meses após entrar na fila de espera para um transplante de rim. Ele estava internado desde 20 de janeiro e morreu na segunda-feira (5). As informações são do portal de notícias G1.

Wanna Teixeira, namorada do influenciador, conta que o profissional de educação física, ainda criança, soube que nasceu com apenas um rim e, em 2022, descobriu que o órgão não estava em pleno funcionamento. No fim de 2023, ele iniciou tratamento.

Christian Annes entrou na fila de transplante de rim em dezembro e relatou à namorada que, em janeiro, estava na posição 70. Conforme o Sistema Estadual, em dezembro, o Paraná somava 2.011 pessoas na lista de espera pelo órgão.

Apaixonado por fisiculturismo

Conforme o portal de notícias da TV Globo, o profissional de educação física atuava em academias de Ponta Grossa e acumulava mais de 42,2 mil seguidores no Instagram.

Ele era pós-graduado em Bodybuilding Coach/Nutrição Esportiva e também trabalhava prestando consultoria em musculação. Reconhecido na área, Christian chegou a participar de campeonatos de fisiculturismo e fez alguns trabalhos como modelo.

Christian foi sepultado no Cemitério Municipal São José, de Ponta Grossa, na tarde de terça-feira (6).