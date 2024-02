Idoso conhecido como 'Terror do INSS' completa 123 anos; relembre a história dele

O idoso Andrelino Vieira da Silva, conhecido como "Terror do INSS", chegou aos 123 anos no último sábado (3) e, segundo os familiares, está bem de saúde e disposto. O aposentado viralizou nas redes sociais, em aniversários passados, por conta da idade avançada. Ele mora em Aparecida de Goiânia (GO).

"Ele está bem, está tudo ótimo. É uma satisfação muito grande, por ele estar mais um ano com a gente assim, todo mundo junto", confirmou a neta do idoso, Janaína Lemes de Souza, em entrevista ao portal g1.

Veja também

Andrelino é natural de Firminópolis e nasceu no dia 3 de fevereiro de 1901. Ele teve sete filhos, frutos de um casamento. Cinco deles estão vivos atualmente. Dos filhos, ele tem 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto.

Nas redes sociais

Andrelino viralizou nas redes após ganhar um bolo temático da família, em 2022, com os título de 'Terror do INSS'. O homem passou até a ser reconhecido nas ruas por conta da brincadeira, segundo apontam familiares.

Legenda: Andrelino recebeu homenagem no aniversário de 121 anos Foto: reprodução/arquivo pessoal

"Alguns pedem para tirar foto e ele tira. Quando a gente fala, ele diz para a gente: 'Vocês inventam cada coisa'", confirmou a neta ao g1.

O idoso até chegou a receber uma placa com homenagem do Governo Federal. "O senhor não é o terror do INSS. O senhor é uma bênção para o INSS. Desejamos ao senhor Andrelino muitos mais anos de vida", afirmou a mensagem.