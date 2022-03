Idoso 'terror do INSS' recebe placa de homenagem do governo federal em Goiânia

Andrelino Vieira da Silva, de 121 anos, idoso que ficou conhecido como o "Terror do INSS", recebeu uma placa com homenagem do governo federal, na última quarta-feira (9), em Goiânia.

O aposentado é um dos mais antigos beneficiários do órgão. Para celebrar os 121 anos de vida dele, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, produziu uma placa de metal, que foi enviada para a casa de Andrelino com a mensagem: "É um grande orgulho ter o senhor como beneficiário do INSS".

Veja a foto

Legenda: Andrelino foi homenageado com uma placa de metal do governo federal em Goiás Foto: Reprodução/Facebook

“O senhor não é o terror do INSS. O senhor é uma bênção para o INSS. Desejamos ao senhor Andrelino muitos mais anos de vida”, afirmou Lorenzoni, segundo o portal G1.

De acordo com o ministro do Trabalho, a história do aposentado ultrapassa a própria existência da Previdência Social no Brasil.

Terror do INSS

Uma das netas de Andrelino, a supervisora contábil Janaina Lemes de Souza, de 36 anos, escolheu a frase "O Terror do INSS" para enfeitar o doce e comemorar da data ao lado do avô centenário.

As fotos do aniversário do idoso, em que ele aparecia com um bolo temático, viralizaram nas redes sociais. Milhares de internautas elogiaram a criatividade da família e enviaram felicitações ao idoso.