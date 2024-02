Esposa de Edson Caldas Barboza desabafa sobre desaparecimento do ator: 'Sensação de desespero'

O ator Edson Caldas Barboza, desaparecido há cinco dias, recebeu homenagem da esposa, Jennyfer Vieira, nas redes sociais. A mulher citou a saudade dos filhos e a situação difícil em que se encontra com os sogros, também desesperados com o sumiço do artista.

"Ei, vem para casa. Estamos desesperados com a sua ausência! Se você soubesse como o nosso príncipe e a princesinha estão... Está doendo demais vê-los assim. Seu pai está tão para baixo, sua mãe está nervosa, mas tentando manter a calma. Poxa, Deus, tenha misericórdia dessa dor. Edson, que dor insuportável, que sensação de desespero", escreveu ela em parte da mensagem.

Edson foi visto pela última vez no dia 2 de janeiro na Coelho Neto, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Até então, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que deu continuidade às investigações após registro na 5ª Delegacia de Polícia (DP).

"Eu nunca pensei em estar escrevendo nada disso para você. Amor, você é o alicerce da nossa família, sempre te disse isso. Então, vem para casa. Precisamos de você. Vem amor, pelo amor de Deus. Não me deixe assim sem notícias. Você sabe que te ligo de 5 em 5 minutos, e te ligar e você não atender me deixa mais desesperada ainda. Os dias estão se passando e essa dor só vai aumentando. Senhor, tenha misericórdia", finalizou a esposa na homenagem.

Desaparecimento

Edson Caldas tem 29 anos e é pai de duas crianças. O ator já participou da novela 'Gênesis', na RecordTV, e do filme 'O último animal'. Atualmente, no entanto, ele trabalha como entregador de mercadorias.

O ator teria sido visto pela última vez em um bar em Coelho Neto e deixado o local no próprio carro ao lado de outro homem. Na data em questão, a sexta-feira, ele enviou mensagem para a esposa avisando que estava realizando uma entrega, mas não foi visto após a comunicação.

O carro também não foi localizado, mas o celular de Edson foi rastreado em um bairro no município de Japeri, na Baixada Fluminense.