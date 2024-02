Ator Edson Caldas Barboza é dado como desaparecido no Rio de Janeiro

O ator Edson Caldas Barboza desapareceu, na última sexta-feira (2), após entrar em um veículo com um homem no Rio de Janeiro, segundo informações do programa Balanço Geral, da TV Record.

O artista de 29 anos, que fez parte do elenco da novela Gênesis, trabalhava no momento como entregador de mercadorias por aplicativo, e foi visto pela última vez quando estava em um bar no bairro Coelho Neto, subúrbio do Rio.

Segundo a reportagem, Edson tinha uma entrega programada para fazer no mesmo dia, mas quando estava no bar, foi abordado por um homem em um veículo. O ator entrou no carro e desde então não foi mais visto. A entrega da mercadoria foi cancelada no aplicativo.

Veja também

Aparelho surgiu em Japeri

Edson é casado e pai de duas crianças. Os familiares registraram o desaparecimento de Edson na polícia e afirmaram que ele nunca havia ficado incomunicável antes. O GPS do celular do ator mostrou que o aparelho esteve em Japeri, município da Baixada Fluminense.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Os agentes tentam agora obter imagens de câmeras de vigilância da região em que Edson foi visto pela última vez, para tentar descobrir a identidade do homem no veículo.