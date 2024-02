Morre Toby Keith, cantor de música country, aos 62 anos

Toby Keith, ícone da música country americana, morreu aos 62 anos, nessa segunda-feira (5). A informação foi divulgada pelo site de celebridades TMZ. O cantor tinha um câncer de estômago há cerca de dois anos.

O artista chegou a passar por sessões de quimioterapia e radioterapia. "Ele travou sua luta com graça e coragem", informou os familiares por meio de um comunicado.

Keith foi um dos grandes nomes da música country americana contemporânea, com três décadas de carreira. "Should Have Been A Cowboy", "As Good As I Once Was" e "Beer for My Horses" foram alguns dos principais singles do cantor.

Veja clipe de 'Should Have Been A Cowboy':

Artista premiado

Em setembro do ano passado, Keith foi ganhador do Country Music Icon no People's Choice Country Awards. Durante discurso na premiação, ele chegou a brincar com o diagnóstico e a perda de peso: "Aposto que você pensou que iria nunca me veja de jeans skinny."

Durante trajetória musical, o músico lançou 24 álbuns de estúdio e ainda produziu mais de 60 faixas do estilo que figuraram no ranking de música country da Billboard.