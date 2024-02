Em relacionamento aberto com Caio Blat, Luisa Arraes é flagrada beijando filho de Cássia Eller

A atriz Luisa Arraes foi flagrada trocando beijos com o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, durante um show realizado no Rio de Janeiro, no último fim de semana. Casada com o ator Caio Blat desde 2017, eles vivem um relacionamento aberto.

Segundo ela, a união deles é "fora dos moldes tradicionais", em que eles moram em apartamentos separados, mas no mesmo prédio e no mesmo andar. Conforme o jornal O Globo, os atores têm um acordo de que cada um pode se relacionar com outras pessoas.

O momento íntimo entre Luisa e Chico foi registrado por alguns membros da plateia, que acompanhava um show no espaço cultural Circo Voador, no bairro da Lapa.

As imagens repercutiram na imprensa e também entre os internautas, sendo o nome da atriz um dos assuntos mais buscados dessa segunda-feira (5), conforme dados do Google Trends — plataforma que mostra os mais populares termos pesquisados em um período.

Além de Caio Blat e a artista, outros famosos também vivem modelos de relacionamentos não-monogâmicos, como os atores Will Smith e Jada Pinkett Smith, Samara Felippo e Elídio Sanna, além da ex-BBB Aline Wirley e o ator Igor Rickli.