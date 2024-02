Funcionária da Stone viraliza ao publicar stories de Carnaval 'sem querer' na conta da empresa

A jovem Desirée Barros, funcionária da empresa de pagamentos Stone, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (5) após publicar, por engano, vídeos curtindo um bloco de Carnaval no perfil do Instagram da corporação ao invés de postar na sua conta pessoal.

Ao perceber o erro, as imagens foram removidas. No entanto, internautas tiraram prints das cenas da diversão da funcionária. O equívoco foi visto de forma divertida por usuários do X (antigo Twitter), o que deixou a Stone entre os assuntos mais comentados do dia nesta segunda. Nos comentários, alguns saíram em defesa de Desirée e pediram para que ela não fosse demitida.

Em uma publicação feita no X, a empresa afirmou que é preciso gostar de folia para trabalhar nela, apesar de não citar diretamente a jovem.

Desirée fez sua primeira aparição nas redes sociais desde que o caso viralizou e tranquilizou os internautas ao deixar claro que não perdeu o emprego. "Vocês acharam que eu ia rodar, mas aqui na Stone a gente só bota para girar", disse ela no vídeo, fazendo referência ao slogan do banco.