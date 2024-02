Bianca Andrade e Fred aparecem juntos em fotos em Londres; web torce por reconciliação

Fãs do ex-casal Bianca Andrade, 29, e Fred Bruno, 34, pais de Cris, de 2 anos, especulam nas redes sociais sobre uma possível retomada do relacionamento. Isso porque a família está curtindo dias de descanso em Londres, na Inglaterra, onde Boca Rosa está morando para fazer um intercâmbio.

Os três visitaram um estádio nesse domingo (4) para ver um jogo do Arsenal Futebol Clube e tiraram uma foto em grupo no campo. O momento deu esperança aos seguidores dos dois, que escreveram comentários como: "Se isso não for uma preparação para anunciar a volta, eu me demito" e "Volta, é só voltar".

Na postagem de Bianca no Instagram, Fred comentou que o passeio foi um dos momentos mais especiais que já teve. "Felizmente, o futebol já me proporcionou dias inesquecíveis. Mas, sem dúvida, o dia de hoje foi um dos mais especiais, porque vocês estavam lá", se declarou. O texto do influenciador teve mais de 20,5 mil curtidas.

Na madrugada desta segunda-feira (5), mais registros do ex-casal se espalharam na Internet. "Aqui, só faltou o Fred dar um selinho na Bianca e dizer: 'Você conseguiu, minha linda'", disseram, resgatando um vídeo do momento em que a empresária se forma no intercâmbio.

Fim do relacionamento

Bianca e Fred se separaram em abril de 2022, quase um ano antes do influenciador compor o elenco Camarote do BBB 23. "Jamais imaginei ter que fazer esse tipo de post, mas, em busca de paz, venho informar que eu e Bianca não somos mais um casal. A decisão foi tomada há alguns dias por nós dois e, obviamente, está doendo demais na nossa família, mas o término foi decidido por ambas as partes e de maneira totalmente pacífica e consciente", escreveu o ex-BBB, à época.

Contudo, mesmo separados, os dois continuam mantendo uma boa relação.