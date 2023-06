Fred Bruno e Bianca Andrade são vistos juntos em evento em São Paulo

Dias após Larissa Santos confirmar que não está mais em um relacionamento com Fred Bruno, o jornalista e ex-BBB foi flagrado conversando ao pé do ouvido com a ex, Bianca Andrade, em um evento em São Paulo, na quinta-feira (1º). Os dois tem um filho juntos, Cris, e se separaram em abril do ano passado.

O flagra foi publicado nas redes sociais na página Condomínio da MFifi. Desde o fim do relacionamento, o ex-casal já deixou claro que mantém uma relação de amizade, até pela criação do filho. Bianca, inclusive, chegou a declarar torcida para o jornalista no BBB 23.

Mesmo assim, nos comentários do post, os fãs estão torcendo para que o casal reate. “Amo. Shippo demais, e acho que ele é apaixonadinho nela ainda”, escreveu um. “Acho que ele é apaixonado por ela”, ressaltou outro.

No Twitter, a opinião é que eles mantêm a relação de proximidade devido ao filho. “Normalizem o fato deles terem um filho juntos e terem uma amizade e respeito! E não sobre rumores de estarem voltando”, escreveu uma pessoa. “Qual o problema, gente? Eles têm um filho juntos e já foram casados”, questionou outro.

Beijão

Há alguns dias, inclusive, Bianca compartilhou no Instagram um vídeo em que aparece dando um beijão no modelo Sam Porto. Ele já havia sido pontado como affair da empresária.

No entanto, em entrevista para o TV Fama, ela confessou que o beijo é para uma campanha. “É trabalho, sou profissional”.

A ex-BBB não assume um relacionamento sério desde o término com Fred Bruno.