Andréia Sadi entra para o time de apresentadores do 'Jornal Hoje'

A jornalista Andréia Sadi passará a integrar o time de apresentadores do Jornal Hoje, conforme informação divulgada pelo Splash, do Uol. Ela apresentará o noticiário nos plantões de sábados e feriados.

Além dela, os jornalistas da GloboNews Camila Bomfim e Nilson Klava serão plantonistas do jornal.

O trio se juntará aos jornalistas que já fazem parte do rodízio: Alan Severiano, Marcelo Cosme e Zileide Silva. César Tralli continua apresentando o jornal de segunda a sexta-feira.

Sadi já apresentou quadro de política no jornal da TV Globo, mas deixou a função de comentarista quando migrou para a GloboNews.

Lembranças de primeiro encontro

Casada com o também jornalista André Rizek, recentemente Andréia Sadi revelou que quase desmarcou o primeiro encontro com o atual marido após pedir a opinião das amigas.

Atualmente eles são casados e pais dos gêmeos, Pedro e João, de 2 anos. Sadi contou a história ao postar uma mensagem de aniversário para o marido, que completou 48 anos.

“Quando ele me chamou para sair (depois de tanta conversa fiada) naquele junho de 2019, eu pedi opinião de algumas amigas - todas foram contra por diferentes motivos. Eu ouvi atentamente, devo ter concordado com a cabeça e, como taurina raiz, desliguei o telefone e fui no date”, contou a jornalista