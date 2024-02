Supla e Ana Maria usam look parecidos no ‘Mais Você’ e viralizam

O cantor Supla esteve no “Mais Você”, nesta segunda-feira (5), para comentar sua participação no programa “The Masked Singer”. No entanto, o look escolhido pelo artista, que combinava com o de Ana Maria Braga, acabou viralizando na internet.

Supla escolheu um terno com detalhes em animal print, já Ana Maria estava com um vestido de onça. Os cabelos dos artistas, loiro claro, também estavam arrumados de forma parecida.

“O mais louco é que você está de oncinha também”, disse o cantor no programa.

Ana Maria entrou na brincadeira: “Ninguém combinou! Foi sintonia de alma”, disse. No Twitter, vários internautas comentaram sobre a semelhança entre os artistas.

“Supla e Ana Maria Braga separados por um matizador”, brincou uma pessoa no Twitter. “Fevereiro entregando uma manhã com Supla e Ana Maria Braga juntos. O melhor mês do ano mesmo”, disse outra. “O Supla no Mais Você com a Ana Maria Braga: parecem mãe e filho”, postou outro fã.