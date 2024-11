Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (10/11)

A Lua Crescente continua a influenciar nossas ações e emoções. Essa fase lunar nos incentiva a transformar sentimentos em iniciativas concretas, ampliando nossos horizontes e promovendo inovações pessoais e coletivas. É um momento propício para abandonar o perfeccionismo e identificar o que nos impede de avançar, lembrando que investir em nosso futuro também beneficia o coletivo.



Além disso, hoje ocorre uma quadratura entre a Lua e Mercúrio, aspecto que pode gerar desafios na comunicação e nos processos mentais. É importante estar atento a possíveis mal-entendidos e evitar decisões impulsivas. A quadratura entre a Lua e Mercúrio alerta para possíveis mal-entendidos, exigindo cautela na comunicação.



A Lua em Peixes chega pertinho de Saturno. Essa configuração astrológica favorece a introspecção e a responsabilidade, sendo um período adequado para refletir sobre nossas obrigações e estruturar planos a longo prazo.



Aproveite essas influências astrológicas do dia para alinhar seus sonhos com ações práticas, comunicando-se com clareza e assumindo responsabilidades que contribuirão para seu crescimento pessoal e coletivo.

Áries

A Lua em Peixes ilumina sua área de espiritualidade e expansão. É o momento de se abrir para novas experiências e buscar um sentido maior para suas ações. Deixe de lado o perfeccionismo, busque sentir o que te impulsiona e comece a planejar o futuro que deseja construir.

Touro

A energia da Lua em Peixes atinge sua área de amizades e conexões sociais. Concentre-se nas relações que te inspiram e não tenha medo de mostrar sua vulnerabilidade. Permita-se confiar nos outros e colaborar em projetos que beneficiem a todos.

Gêmeos

Com a Lua em Peixes iluminando sua carreira, tente sentir qual o próximo passo. Este é o momento para pensar no impacto que você deseja ter no mundo. Largue as expectativas rígidas e conecte-se com sua intuição. Invista em projetos que ressoam com seus valores e confie em suas capacidades.

Câncer

Este é um excelente momento para explorar novos conhecimentos ou práticas espirituais que tragam significado à sua vida. Em vez de se preocupar com o medo de errar, permita-se aventurar em territórios desconhecidos, confiando que cada passo trará um aprendizado valioso.

Leão

A Lua em Peixes ativa seus medos, inseguranças e desconfortos internos. Encare o que está te segurando emocionalmente e permita-se libertar de padrões que não servem mais. Este é um momento poderoso para renascer e abraçar sua autenticidade com coragem.

Virgem

A influência da Lua atinge sua área de relacionamentos. Se há conversas pendentes, permita que as emoções fluam, sem tentar controlar cada detalhe. Conecte-se genuinamente com quem está ao seu lado e cultive relações baseadas na verdade.

Libra

Sua área de saúde e rotina está sendo tocada. Aproveite para estabelecer hábitos que nutram tanto seu corpo quanto sua mente. Solte as expectativas de perfeição e busque prazer em cuidar de si. Pequenos passos podem levar a grandes transformações.

Escorpião

A energia da Lua em Peixes incentiva você a explorar sua criatividade e a expressar sua criança interior. Não se preocupe com o resultado final; permita-se apenas experimentar. Este é um ótimo momento para se dedicar a atividades que tragam alegria e autoconhecimento.

Sagitário

A Lua ilumina sua área de família e lar. Concentre-se em criar harmonia em seu ambiente doméstico e deixar ir qualquer tensão. Lembre-se que o equilíbrio emocional começa no lar; invista em momentos de aconchego e conexão com quem você ama.

Capricórnio

Sua área de comunicação está em destaque. Use a energia da Lua Crescente para expressar o que você sente e pensa de maneira mais autêntica. Seja aberto ao diálogo e abrace sua sensibilidade, mesmo nas conversas mais desafiadoras.

Aquário

A Lua em Peixes está ativando sua área financeira e de valores. Invista em projetos que estejam alinhados com seu propósito, sem medo de sair do convencional. É um momento para confiar em seus talentos e atrair prosperidade por meio do que realmente faz sentido para você.

Peixes

A Lua em seu signo coloca você em um ponto de destaque, amplificando sua sensibilidade e sua capacidade de perceber o que está à sua volta. Este é um momento de conexão profunda consigo mesmo; permita-se entender o que realmente importa para o seu bem-estar e o que precisa de atenção.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.