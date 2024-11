Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 10 de novembro

A Lua Crescente continua a influenciar nossas ações e emoções. Essa fase lunar nos incentiva a transformar sentimentos em iniciativas concretas, ampliando nossos horizontes e promovendo inovações pessoais e coletivas. É um momento propício para abandonar o perfeccionismo e identificar o que nos impede de avançar, lembrando que investir em nosso futuro também beneficia o coletivo.



Além disso, hoje ocorre uma quadratura entre a Lua e Mercúrio, aspecto que pode gerar desafios na comunicação e nos processos mentais. É importante estar atento a possíveis mal-entendidos e evitar decisões impulsivas. A quadratura entre a Lua e Mercúrio alerta para possíveis mal-entendidos, exigindo cautela na comunicação.



A Lua em Peixes chega pertinho de Saturno. Essa configuração astrológica favorece a introspecção e a responsabilidade, sendo um período adequado para refletir sobre nossas obrigações e estruturar planos a longo prazo.



Aproveite essas influências astrológicas do dia para alinhar seus sonhos com ações práticas, comunicando-se com clareza e assumindo responsabilidades que contribuirão para seu crescimento pessoal e coletivo.

Signo de Gêmeos hoje

Com a Lua em Peixes iluminando sua carreira, tente sentir qual o próximo passo. Este é o momento para pensar no impacto que você deseja ter no mundo. Largue as expectativas rígidas e conecte-se com sua intuição. Invista em projetos que ressoam com seus valores e confie em suas capacidades.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.