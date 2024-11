Iza mostra o rosto da filha Nala pela primeira vez

A cantora Iza mostrou, pela primeira vez, o rosto da filha Nala. A publicação, feita nesse sábado (9), mostra os "registros dos primeiros dias" da primeira filha da artista e do jogador Yuri Lima.

As imagens foram publicadas quase um mês depois do nascimento de Nala, no último dia 13 de outubro. O rosto da pequena fica visível na primeira imagem, onde Iza está sentada na cama do hospital e segura a filha nos braços.

Veja também Zoeira Nasce Nala, primeira filha da cantora Iza Zoeira Nala, filha de Iza com Yuri lima, é vítima de ataques nas redes sociais

As fotografias mostram outros momentos da cantora com a filha, além de familiares e amigos. É possível ver Nala segurando o dedo da mãe e também a respiração da pequena.

Uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida com o nome de Nala ao fundo, além de detalhes do quarto da bebê e as visitas de parentes no hospital e em casa também foram publicadas por Iza.

"Vivendo e recebendo o maior amor do mundo por aqui. Alguns registros dos primeiros dias com a família mais especial. Ô, sorte! Obrigada por cada mensagem de carinho", disse a cantora na publicação.