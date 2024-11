Filho de Leonardo mostra namorada, ex-BBB Hariany Almeida, com 'bebê' no colo: 'Treinando'

Juntos há pouco mais de um ano, Matheus Vargas — filho do cantor sertanejo Leonardo — e a ex-BBB Hariany Almeida, podem ter um herdeiro em breve.

É que o filho do cantor mostrou em seu Instagram a amada "treinando" com um bebê de cera no colo na última sexta-feira (8). "Amor, está treinando, é? É nosso, não estava sabendo. Quando foi a gestação?", brincou Matheus.

Hariany e Matheus assumiram o romance em agosto do ano passado, meses após a ex-BBB anunciar o fim do noivado com DJ Netto, com quem rompeu em fevereiro, faltando três meses para o casamento.

Rumores de crise

Recentemente Matheus negou crise no relacionamento após rumores de que o casal não estaria bem.

"Um ano cheio de desafios com toda certeza, coisas que mesmo com a internet contando suas fábulas sobre nós, talvez jamais saberão o que já passamos de verdade nesse tempo juntos", disse Matheus.

Ele ainda agradeceu a amada "por ter aparecido em sua vida". "Obrigado por aparecer em minha vida, e vou repetir aqui o que já te digo todos os dias desde que estamos juntos: te amo e conte comigo pro que der e vier", escreveu ele em sua rede social.