Que horas começa o Domingão com Huck neste domingo (10)?

O "Domingão com Huck" deste domingo (10) começa a partir das 14h, na TV Globo.

Nesta edição do programa, haverá a estreia do quadro Tamanho Família, com participação do apresentador Paulo Vieira e do ator Eduardo Sterblitch.

O programa "Domingão com Huck" começa às 14h, na TV Globo, logo após o "Temperatura Máxima".

O "Domingão com Huck" tem apresentação de Luciano Huck, direção-geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.