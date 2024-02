Mel Fronckowiak revela raros momentos com filha e Rodrigo Santoro

Mel Fronckowiak compartilhou, nesta segunda-feira (5), um vídeo refletindo sobre a nova idade, ao lado do marido Rodrigo Santoro, 48, e da filha, Nina, de 7 anos.

"Quando você faz 36 anos, em época de férias escolares, uma das coisas que você descobre é que vai precisar de duas semanas para postar um vídeo", escreveu a atriz e jornalista no Instagram.

Veja também

A artista, no vídeo, compara a nova fase atual da vida com os 20 anos. O aniversário de Mel é no dia 16 de janeiro, e ela completou 36 anos.

"Quando você faz 36 anos, você descobre que já não tem mais 30 e poucos, mas também falta um pouquinho pra chegar nos 40. Quando você faz 36 anos, a [cor da] raiz [do cabelo] já não dura o mês inteiro das férias, mas você descobre que tem raízes muito mais profundas e importantes. Quando você faz 36 anos, você se sente jovem demais ainda, mas com uma experiência pra não repetir certos erros e não insistir em certas pessoas. Quando você faz 36 anos, você descobre que a vida é mais simples do que parecia quando você tinha 20 e poucos", disse.

Ao final do vídeo, a esposa de Rodrigo Santoro comentou sobre amar a si. "Quando você faz 36 anos, você descobre, principalmente, que o amor-próprio é o amor mais honesto que existe. Que viver é dolorido, mas também maravilhoso. Que o tempo vai passar, você querendo ou não. E que estar com pessoas que você ama em um lugar onde se sente em casa é o maior dos presentes", concluiu.

Mel e Rodrigo estão casados desde 2016. A atriz atuou na versão brasileira da novela "Rebelde", da TV Record, e em "3%", da Netflix.