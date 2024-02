Fábio Gontijo relata agressão de ex-esposa, Jenny Miranda

O ex-marido de Jenny Miranda, Fábio Gontijo, relatou ter sofrido agressões da ex-Fazenda. Os dois se casaram e ficaram juntos por quase um ano, mas terminaram em dezembro do ano passado. Nesta segunda-feira (5), em entrevista exclusiva à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, disse que Jenny quase deixou ele cego utilizando a unha em dezembro de 2022, durante um passeio juntos aos Estados Unidos.

“Em meio às crises dela, quem sofria era eu. Por diversas vezes, eu apanhei dela e fiquei calado. Na virada do ano, na Califórnia, ela quase me deixou cego usando a unha. E eu sempre relevando tudo isso, afinal achava que as crises eram por causa das coisas que ela vinha passando”, afirmou Fábio, que trabalha como dermatologista.

Para a coluna, mostrou uma imagem em que ele aparece com o rosto machucado e o olho vermelho.

Relação conturbada

Conforme Fábio, ele tentou proteger a esposa. "O que eu mais fiz pela Jenifer enquanto estivemos juntos foi defendê-la de tudo e de todos. Eu coloquei a vida dela à frente da minha, mesmo sabendo que eu só conhecia a versão da história que ela me contou”. Fábio classifica a separação como traumática.

Fábio Gontijo Ex-marido de Jenny Miranda "Depois de um término também motivado por uma agressão física, ela vir dizer que está ‘comemorando’ divórcio é muita falta de consideração comigo”.

A declaração fez referência a um comentário de Jenny, compartilhado nas redes sociais. “O divórcio nunca é fácil, mas eu tô bem. Agora sou a nova solteira do pedaço (risos), curtir esse novo ciclo que chegou na minha vida e bola pra frente”, declarou a ex-Fazenda.

Apesar da afirmação de Jenny, Fábio disse que não tem motivos para estar feliz com o divórcio. “Só me faz pensar que tudo que diziam dela era verdade. Estou bem triste com toda essa situação”, acrescentou.