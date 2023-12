Jenny Miranda agradece apoio dos fãs após ser hospitalizada

Jenny Miranda usou as redes sociais, nesta quarta-feira (6), para agradecer aos fãs que prestam solidariedade a ela. A ex-Fazenda foi hospitalizada após aparecer chorando no Instagram.

"Venho aqui agradecer por todas as mensagens de carinho que recebi. Ontem foi mesmo muito difícil para mim. Já vem sendo desde que saí da Fazenda, com todos os ataques, haters e xingamentos. Não estava fácil. Tem certas pessoas que trazem do jogo para a vida", começou.

Jenny ainda revelou que o ex-marido, Fábio Gontijo, a ajudou e não é o responsável pela ida ao hospital. "Ele não tem culpa de nada! Não estava comigo no hospital ontem porque terminou comigo, não teria motivo. Mas foi ele quem chamou a ambulância e o Uber para a minha mãe. Foi ele quem chamou o SAMU e a polícia", revelou.

A ex-peoa também pediu privacidade neste momento de separação. E, para concluir, agradeceu quem esteve com ela pessoalmente no hospital.

"Queria agradecer as pessoas que foram me visitar ontem no hospital, pessoal da Record, Felipeh Campos. Não tem um culpado, a culpada fui eu que decidi fazer isso, eu que queria fazer isso. Realmente poderia ter acontecido algo ruim, mas eu tenho um filho para criar, que hoje acabei de ver a mensagem dele e estou desesperada para reencontrá-lo", concluiu.

O que aconteceu com Jenny Miranda?

Ex-peoa de "A Fazenda 2023", de onde saiu "cancelada", Jenny Miranda publicou um registro no hospital na madrugada desta quarta após fazer uma sequência preocupante de vídeos nos stories:

"Estou no hospital apenas acompanhada da minha mãe. Estou na emergência. Estou bem até o momento. Passando para tranquilizá-los", escreveu.

"Chega, já foi muita humilhação que passei até agora. Por filho, ex-marido, hater, tô cansada. Eu tô muito cansada. Meu filho tá em boas mãos, eu nem sei mais. Acabou tudo pra mim (...) acabou carreira, acabou marido", disse Jenny antes de aparecer hospitalizada nessa madrugada.

Ela citou o distanciamento da filha, a também ex-peoa, Bia Miranda.

Jenny ainda citou a separação do ex-marido Fábio Gontijo, que pediu para terminar com ela. "Perdi a única pessoa que estava do meu lado e não foi tudo que ele contou, ele já estava sob pressão quando eu tava no reality. Monte de haters xingando ele por minha causa", disse.