Após acidente de Kayky Brito, Bruno de Luca anuncia pausa na carreira

O apresentador e ator Bruno de Luca anunciou, nesta quarta-feira (6), que fará uma pausa na carreira. A declaração foi feita três meses após o atropelamento de Kayky Brito. O artista enfrenta um processo por omissão de socorro ao amigo.

"Olha, como vocês sabem, eu passei por muita coisa esse ano. E esses acontecimentos serviram para eu repensar minha vida pessoal, e minha vida profissional", declarou através de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

"Sobre a minha vida profissional, eu queria dizer que resolvi fazer uma pausa, tirar um período só para mim. Eu quero tirar um tempinho que eu ainda não sei quanto tempo ainda afastado dos meus compromissos na TV", anunciou.

De Luca afirmou que deseja passar mais tempo com a filha Aurora, de um ano, e pretende fazer muitas viagens durante o período de pausa. "A gente vai continuar sempre com esse diálogo aberto aqui e eu conto muito com vocês! Até breve”, finalizou.

Ao F5, o Multishow confirmou que Bruno De Luca deixará o programa "A Eliminação", atração do canal que recebia o eliminado da semana do Big Brother Brasil.

Atropelamento de Kayky Brito

No dia 2 de setembro, o ator Kayky Brito foi atropelado no Rio de Janeiro. Imagens de segurança mostram que Bruno De Luca viu o acidente, mas saiu do local sem prestar socorro ao amigo.

A polícia carioca inicialmente decidiu não indiciar Bruno, mas o promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva solicitou sua autuação por omissão de socorro. Bruno, em depoimento, afirmou ter presenciado o atropelamento, mas alegou desconhecer que a vítima era Kayky.

A polícia, após investigação, pediu o arquivamento do processo, indicando que o motorista, Diones Coelho da Silva, estava dentro do limite de velocidade e tentou evitar o atropelamento.