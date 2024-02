Katy Perry planeja shows no Brasil em 2024 entre setembro e outubro, diz jornalista

Katy Perry deve realizar shows no Brasil ainda em 2024. A informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch, nesta segunda-feira (5). Ele acredita que a apresentação da dona do hit "I Kissed a Girl" pode chegar as terras brasileiras em setembro ou outubro deste ano.

Conforme o Flesch, contudo, a artista ainda não definiu qual será o local ou data.

A coluna de Ancelmo Gois, do O Globo, já havia adiantado que Katy seria uma das atrações do Rock in Rio em 2024. O festival ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

O segundo grande sucesso da artista foi com a música "Hot n cold". A cantora já esteve no país nos anos de 2011, 2015 e 2018.