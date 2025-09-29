Diário do Nordeste
Acreana superdotada de 14 anos é aprovada em 14 cursos superiores

Apesar de conquistas em oito universidades públicas, jovem mira medicina na USP e se prepara para o Enem 2026

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Ana Joyce tem 14 anos e sonhar cursar medicina na USP
Legenda: Ana Joyce tem 14 anos, toca diversos instrumentos e sonhar cursar medicina na USP
Foto: Reprodução/Instagram @anajoyceoficial

A adolescente acreana Ana Joyce do Carmo Gomes, de apenas 14 anos, alcançou mais um feito em sua trajetória acadêmica. Superdotada, a jovem foi aprovada em 14 cursos superiores de 12 instituições diferentes, sendo oito públicas e quatro privadas espalhadas pelo País.

Entre as aprovações, duas ocorreram na Universidade Federal do Acre (Ufac). Ela também foi aprovada em Medicina em uma universidade particular do Estado e sonha em cursar Medicina na Universidade de São Paulo (USP), uma das mais concorridas do Brasil.

Segundo a mãe, Vânia do Carmo Nery, a filha se inscreveu nos vestibulares para testar a nota e já tem foco definido. “Ela quer fazer Medicina na USP, e eu disse que só depende do desempenho dela. Então, por isso, vai continuar estudando normalmente na escola e, ao mesmo tempo, no cursinho preparatório”, explicou, em entrevista ao G1.

Preparação

Atualmente no 1º ano do ensino médio, Ana divide os estudos regulares com um cursinho noturno voltado ao Enem 2026. A rotina, segundo a família, é puxada, mas parte das escolhas da própria adolescente. “Ela é muito aplicada. Eu sempre digo que, se estiver cansada, pode sair mais cedo, mas ela nunca falta e só sai no horário. Faz porque gosta”, contou a mãe.

Em junho de 2024, a estudante já havia chamado atenção ao ser aprovada em dois cursos superiores e em um concurso público no Acre. Desde então, é acompanhada pelo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S).

Além disso, ela estuda inglês no Centro de Estudos de Línguas (CEL-AC) e pratica badminton. “De manhã estou na escola, à tarde descanso um pouco e à noite estudo. É cansativo, mas consigo organizar para ter tempo de lazer também”, afirmou.

Diversidade de talentos

Ana Joyce foi aprovada em cursos que vão de Música a Física, passando por áreas como Medicina Veterinária, Matemática, Letras, Direito e Ciências Biológicas. O desempenho, segundo o NAAH/S, está ligado às altas habilidades que a jovem apresenta em música, liderança, leitura e ciências.

A musicalidade, inclusive, foi seu primeiro talento identificado. Aos 4 anos, começou aulas de teclado; aos 5, já tocava violino na Ufac; e hoje domina 15 instrumentos, entre eles piano, flauta e saxofone.

Entre os hobbies dela estão animes, mangás, doramas, jogos de tabuleiro e de cartas. “Ela sempre foi muito curiosa, gosta de aprender e experimentar coisas novas. É da personalidade dela não ficar parada”, relatou a mãe.

A família acredita que, mesmo diante da alta concorrência, a filha conseguirá alcançar a sonhada vaga na USP. “Se ela tivesse escolhido qualquer outro curso, nós correríamos atrás de meios legais para que pudesse começar já. Mas, como decidiu esperar pela medicina na USP, o foco é estudar e conquistar essa meta”, reforçou Vânia.

