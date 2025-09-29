Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Morre, aos 99 anos, a atriz Berta Loran

Artista estava internada em um hospital em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:59)
Zoeira
atriz berta loran. ela veste roupa preta e leva a mão em direção a boca.
Legenda: Atriz Berta Loran morreu aos 99 anos
Foto: TV Globo / Márcio de Souza

A atriz e comediante Berta Loran morreu aos 99 anos, na noite desse domingo (28). Segundo a revista Quem, a artista estava internada em um hospital privado, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. 

A informação do falecimento da atriz foi confirmada em nota pela própria unidade de saúde.

"O Hospital Copa D'Or informa, com pesar, o falecimento da Sra. Berta Loran na noite de domingo (28) e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", diz o comunicado enviado à revista. 

Vida e Carreira

Berta Loran nasceu em 1926 em Varsóvia, na capital da Polônia. Ela chegou no Brasil em 1937, aos 11 anos de idade, fugindo com a família da perseguição dos nazistas. 

A comediante estreou nos palcos ao lado do pai, com apenas 15 anos, em uma companhia de teatro judaica.

Entre os trabalhos de destaque está a personagem Manoela d’Além-Mar, da Escolinha do Professor Raimundo.

Berta também atuou no humorístico Zorra Total e em novelas como Cambalacho (1986), Torre de Babel (1998), Cama de Gato (2009), Ti-Ti-Ti (2010) e Cordel Encantado (2011). Seu último trabalho no cinema foi no filme Amarração do Amor, em 2021. 

Assuntos Relacionados
