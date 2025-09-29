Ex-Globo, Fernanda Machado desabafa e diz que está 'extremamente debilitada'

A atriz Fernanda Machado compartilhou um desabafo emocionante nas redes sociais ao revelar que enfrenta problemas de saúde há três meses. A atriz contou que a rotina foi completamente interrompida desde então e descreveu o período como um “pesadelo” marcado por dores, incertezas e tratamentos constantes.

“Há três meses, minha vida parou, e tenho vivido em uma realidade paralela. Eu tenho passado de um hospital para outro, vendo um médico atrás do outro. Muitos exames, muitas agulhas, muita dor, muito remédio, muitos medos e muitas incertezas”, escreveu.

Segundo ela, a fase trouxe grande fragilidade física e emocional: “De repente me vi doente, extremamente debilitada, e desde então têm sido 3 meses de sofrimento físico e emocional, com a vida de ponta-cabeça, sem saber quando esse pesadelo vai acabar”, disse ainda a ex-atriz da Globo.

Apesar da sinceridade no relato, Fernanda não revelou qual é a doença que enfrenta atualmente. Em abril, ela já havia comentado publicamente sobre o diagnóstico de transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), condição rara e grave considerada uma forma extrema da TPM. Porém, a atriz não confirmou se o tratamento atual tem relação com esse transtorno.

A artista também destacou a importância da rede de apoio neste momento delicado. “O que mais me dói são os momentos que estou perdendo com meus filhos”, desabafou, antes de agradecer aos familiares, amigos e profissionais de saúde que a acompanham.

Desde 2014, Fernanda vive na Califórnia, nos Estados Unidos, com o marido, o empresário Robert Riskin. Mãe de dois meninos, a atriz ganhou notoriedade na Globo com papéis de destaque, como Dalila em “Alma Gêmea” (2005), Joana em “Paraíso Tropical” (2007), Laís em “Caras & Bocas” (2009) e Leila em “Amor à Vida (2013).