Ex-Globo, Fernanda Machado desabafa e diz que está 'extremamente debilitada'

Atriz de 44 anos revelou nas redes sociais que enfrenta uma fase difícil

Escrito por
Redação
Zoeira
Fernanda Machado é ex-atriz da Globo e atualmente vive nos Estados Unidos
Legenda: Fernanda Machado é ex-atriz da Globo e atualmente vive nos Estados Unidos
Foto: TV Globo / Leo Lemos

A atriz Fernanda Machado compartilhou um desabafo emocionante nas redes sociais ao revelar que enfrenta problemas de saúde há três meses. A atriz contou que a rotina foi completamente interrompida desde então e descreveu o período como um “pesadelo” marcado por dores, incertezas e tratamentos constantes.

“Há três meses, minha vida parou, e tenho vivido em uma realidade paralela. Eu tenho passado de um hospital para outro, vendo um médico atrás do outro. Muitos exames, muitas agulhas, muita dor, muito remédio, muitos medos e muitas incertezas”, escreveu.

Segundo ela, a fase trouxe grande fragilidade física e emocional: “De repente me vi doente, extremamente debilitada, e desde então têm sido 3 meses de sofrimento físico e emocional, com a vida de ponta-cabeça, sem saber quando esse pesadelo vai acabar”, disse ainda a ex-atriz da Globo.

A artista também destacou a importância da rede de apoio neste momento delicado. “O que mais me dói são os momentos que estou perdendo com meus filhos”, desabafou, antes de agradecer aos familiares, amigos e profissionais de saúde que a acompanham.

Desde 2014, Fernanda vive na Califórnia, nos Estados Unidos, com o marido, o empresário Robert Riskin. Mãe de dois meninos, a atriz ganhou notoriedade na Globo com papéis de destaque, como Dalila em “Alma Gêmea” (2005), Joana em “Paraíso Tropical” (2007), Laís em “Caras & Bocas” (2009) e Leila em “Amor à Vida (2013).

