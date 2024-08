Ministério da Saúde registra caso de bebê com anomalias congênitas associadas à oropouche no Acre

O Ministério da Saúde registrou o caso de um bebê nascido com anomalias congênitas associadas à transmissão vertical — aquela que ocorre da mãe para o bebê — da Febre do Oropouche. A ocorrência, notificada nesta quinta-feira (8), foi com uma mãe de 33 anos, que teve erupções cutâneas e febre no segundo mês de gravidez.

Em exames realizados no pós-parto, foi constatada a infecção pelo vírus Oropouche. O bebê nasceu com microcefalia, malformação das articulações e outras anomalias congênitas. Porém, ele faleceu na última semana, depois de 47 dias de vida.

Os laboratórios do Instituto Evandro Chagas (IEC/SVSA/MS), em Belém, que realizaram os exames no pós-parto, descartaram outras hipóteses diagnósticas.

Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que segue investigando como a infecção por Oropouche pode causar anomalias nos bebês. "Pelo ineditismo dos recentes registros de casos de transmissão vertical de Oropouche, o Ministério da Saúde promoverá seminário científico nacional sobre o tema na próxima semana. No início do mês, foi realizado um evento conjuntamente com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco", detalhou.

"Dentro das ações da Sala Nacional de Arboviroses, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, tem se reunido com especialistas de sociedades científicas e gestores das áreas de vigilância e assistência à saúde para ouvir as análises sobre a doença". Ministério da Saúde

O QUE É A FEBRE OROPOUCHE?