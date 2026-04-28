Morre empresário e ex-deputado cearense Ernani Viana

Morreu na manhã desta terça-feira (28) o empresário e ex-político cearense Ernani de Queiroz Viana, aos 94 anos. A causa da morte não foi divulgada.

O velório acontece a partir das 12h desta terça no Complexo Velatório Ethernus, no bairro Aldeota, em Fortaleza. O sepultamento está marcado para as 17 horas, em local não divulgado pela família.

Nascido em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, Ernani Viana fez carreira política no município, onde ocupou os cargos de vice-prefeito e deputado estadual.

Pelas redes sociais, o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, divulgou nota de pesar pela morte do empresário, e decretou luto oficial de três dias na cidade.

"Uma grande figura da história de Caucaia. Empresário, agropecuarista, comerciante, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e ex-vice-prefeito, Ernani construiu uma trajetória marcante no município. Foi fundador do Colégio Luzardo Viana, equipamento que estamos reformando para devolver para o caucaiense", destacou Naumi Amorim.

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Empreendedor

Comerciante, agropecuarista e industrial, Ernani Viana e atuou como presidente de empresas tanto no Ceará, como nos estados do Piauí e Tocantins.

Ele foi membro ativo da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), e presidente setorial da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade em Caucaia.

O empresário também fundou o Grupo Ernani Viana, responsável pelo empreendimento Garrote Village, em Caucaia.