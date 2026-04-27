Justiça manda Capitão Wagner apagar vídeo associando Evandro Leitão a Bebeto do Choró e facções

A Justiça do Ceará determinou a remoção de um vídeo publicado por Capitão Wagner (União) nas redes sociais, no qual o ex-deputado federal associa o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), a facções criminosas. A decisão foi confirmada nesta segunda-feira (27).

O conteúdo foi divulgado por Capitão Wagner em 18 de março, sob o título “Tem poderoso que lucra com o crime e o caos”. O vídeo mostra uma foto de Evandro Leitão ao lado do ex-prefeito foragido de Choró, Bebeto Queiroz (PSB) — suspeito de liderar um esquema criminoso de compra de votos no último pleito —, além de acusar o gestor da Capital de dificultar a atuação da Polícia Militar contra as facções.

Na decisão da 14ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, a juíza Marileda Frota Angelim Timbó considerou que a postagem se caracteriza como “possível extrapolação do direito de informação”, ao não indicar provas, e “se revela de extrema gravidade para a vida política de uma pessoa pública”.

“O referido comentário, ao deixar no ar uma insinuação de uma suposta ligação do Prefeito com um suposto criminoso, quando postado em rede social, se revela de extrema gravidade para a vida política de uma pessoa pública, ensejando a possibilidade da medida judicial cabível para proteger a honra do indivíduo até que tudo seja devidamente esclarecido ou provado, tendo em vista que o dever do Prefeito é de zelar pela segurança pública da cidade” Decisão da juíza Marileda Frota Angelim Timbó, da 14ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza

Com isso, a medida judicial determina a retirada da publicação no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10 mil, além de citar o possível bloqueio das redes sociais de Capitão Wagner em caso de descumprimento.

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A decisão cautelar da 14ª Vara Criminal de Fortaleza atende a um pedido feito em ação movida por Evandro Leitão, acusando Wagner de calúnia e difamação. A medida também define uma audiência de conciliação sobre o caso.

O PontoPoder acionou o Capitão Wagner sobre a decisão da Justiça. O político afirmou que ainda não foi notificado.