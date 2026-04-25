Prefeitura de Guaramiranga (CE) exonera secretário preso por violência doméstica

A Prefeitura de Guaramiranga exonerou Sérgio Vaz de Mesquita Júnior do comando da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Agrário neste sábado (25). O encaminhamento foi divulgado em nota, após a sua prisão por violência doméstica vir à tona.

"Diante da gravidade das informações, foi determinada a exoneração imediata do então secretário, reforçando que não há espaço, dentro desta gestão, para qualquer conduta que desrespeite a dignidade, a integridade e os direitos das mulheres", disse a nota.

A reportagem buscou o vereador para pronunciamentos acerca da exoneração e da acusação de violência doméstica, mas não houve retorno.

A prefeita Ynara Mota (Republicanos) também se pronunciou pessoalmente a respeito da suposta agressão cometida por Serginho Mesquita (Republicanos), como é conhecido.

Nunca vou aceitar qualquer tipo de violência contra a mulher. Assim que tive conhecimento do que aconteceu, tomei a decisão imediata de exonerar o secretário, porque na nossa gestão não existe espaço para esse tipo de conduta. A lei precisa ser respeitada e, acima de tudo, as mulheres precisam ser respeitadas. Ynara Mota (Republicanos) Prefeita de Guaramiranga

O vereador de mandato e então secretário foi preso na última quinta-feira (23) por agredir a própria esposa e na frente dos filhos. Na sexta (24), ele passou por audiência de custódia e foi solto.

A liberdade provisória está condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, como a proibição de frequentar alguns locais, além de comparecimento mensal à Justiça.

Veja também PontoPoder Preso por agredir a esposa, secretário de Guaramiranga é liberado em audiência de custódia PontoPoder Prefeitos do Ceará vão a Brasília pressionar Congresso por complementação ao IR e a pisos salariais

Polícia Civil acompanha o caso

O Sistema Verdes Mares teve acesso ao depoimento da vítima. A agressão teria acontecido em Baturité, município vizinho a Guaramiranga.

A mulher relatou que Sergio chegou em casa com cheiro de álcool. Após uma discussão com a esposa por um suposto caso extraconjugal do vereador, ele teria passado a quebrar objetos e celulares dentro da residência.

Em seguida, partiu para agressão física, que incluiu puxões de cabelo, um empurrão e uma cotovelada, além de ameaças de soco. A situação ocorreu na presença dos dois filhos do casal, que são crianças, segundo o documento.

A vítima também informou que não foi a primeira vez que sofreu agressões do marido, afirmando já ter sido agredida durante a gestação e no período pós-parto. Um exame de corpo de delito confirmou a existência das lesões corporais mais recentes.

No interrogatório, acompanhado por um advogado, Sérgio negou ter agredido fisicamente a esposa e alegou que houve apenas uma discussão. Segundo ele, a esposa teria ficado alterada.

Em nota, a Polícia Civil do Ceará confirmou a ocorrência e acrescentou que a vítima solicitou medida protetiva de urgência.