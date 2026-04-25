Preso por agredir a esposa, secretário de Guaramiranga é liberado em audiência de custódia

O secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Agrário da cidade de Guaramiranga, no Maciço de Baturité no Ceará, Sergio Vaz de Mesquita Júnior, conhecido como Serginho Mesquita, foi preso na última quinta-feira (23) por agredir a própria esposa na residência onde moram e na frente dos filhos.

A agressão aconteceu na noite de quinta em Baturité, município vizinho a Guaramiranga. Ele chegou a ser preso e, na sexta (24), passou por audiência de custódia e foi solto. Sergio foi eleito vereador de Guaramiranga nas eleições de 2024 pelo partido Republicanos e depois foi nomeado secretário.

Segundo depoimento da vítima, ao qual o Sistema Verdes Mares (SVM) teve acesso, na noite de 23 de abril de 2026, Sergio Vaz chegou em casa com cheiro de álcool. Após uma discussão com a esposa, motivada por uma mensagem que ele recebeu, supostamente de uma amante, ele teria passado a quebrar objetos e celulares dentro da residência.

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Em seguida, partiu para agressão física que incluiu puxões de cabelo, um empurrão e uma cotovelada, além de ameaças de soco. A situação ocorreu na presença dos dois filhos do casal, que são crianças.

Ela também relatou que não foi a primeira vez que sofreu agressões do marido, afirmando já ter sido agredida durante a gestação e no período pós-parto.

Secretário negou agressão

A vítima contou ainda, segundo registros da Policia Civil, que conseguiu fugir da residência gritando por socorro e buscou auxílio na casa de um vizinho, que é policial civil.

O vizinho relatou à Polícia que que Sergio estava bastante alterado e chegou a avançar em sua direção, depois fugindo em direção à Praça de Santa Luzia. Policiais militares e civis foram acionados para dar apoio à ocorrência e o prenderam na praça.

Os policiais alegaram que ele demonstrou resistência inicial em entrar na viatura policial. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Baturité. A vítima passou por um exame de corpo de delito que confirmou a existência de lesões corporais.

No interrogatório, acompanhado por um advogado, Sérgio negou ter agredido fisicamente a esposa e alegou que houve apenas uma discussão. Segundo ele, ela teria ficado alterada.

Em nota, a Policia Civil confirmou a ocorrência e acrescentou que a vítima solicitou medida protetiva de urgência.

Audiência de custódia

Na sexta-feira (24), Sérgio passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (24/04), realizada pelo 3º Núcleo Regional de Custódia e de Inquéritos, com sede em Quixadá.

Na ocasião, acolhendo manifestação do Ministério Público, a Justiça determinou a liberdade provisória do custodiado, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares como a proibição de frequentar alguns locais, além de comparecimento mensal à Justiça.