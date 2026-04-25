MPCE denuncia casal por expulsões de moradores em Caucaia

Um casal foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), na última sexta-feira (24), pela expulsão de moradores em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, das próprias casas, nos bairros Jandaiguaba e Genipabu e outras localidades próximas.

Raimundo Ciríaco da Silva Neto, vulgo “Ligeirinho”, e Maria Letícia Carneiro de Paiva também são acusados de integrar organização criminosa armada, posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, adulteração de placa de veículo e resistência à prisão.

O casal foi preso em flagrante no dia 25 de fevereiro deste ano, no bairro Jandaiguaba, e o MPCE também requereu a manutenção da prisão preventiva deles.

Segundo a denúncia, na ocasião, o casal estava em uma motocicleta clonada e com placa, chassi e motor adulterados e de posse de aparelhos celulares, cocaína e maconha, balança de precisão e material para embalo de droga.

“Ao avistar a polícia, o casal tentou fugir e se desfazer de uma sacola com munições”, complementa o MPCE, em nota. O órgão acrescenta que os denunciados estariam traficando drogas e, de posse de arma de fogo, obrigando moradores a deixar suas casas.

Expulsão de moradores

Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, nove pessoas foram presas entre os dias 25 e 26 de fevereiro deste ano, suspeitas de integrar grupos criminosos responsáveis por expulsar famílias de casas e extorquir moradores.

As capturas ocorreram em ações da Polícia Civil e da Polícia Militar em Caucaia e Horizonte, cidades localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza.

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Entre janeiro de 2024 a setembro de 2025, o Ceará teve 219 ocorrências de expulsões de moradores por facções criminosas, o que representa aproximadamente uma expulsão a cada 3 dias. A informação é de um relatório da Polícia Civil do Ceará (PCCE) divulgado pelo Diário do Nordeste no último mês de novembro.

Conforme o documento da Polícia Civil, “a maioria das ocorrências está concentrada na Capital, totalizando 143 registros, com destaque para os bairros Ancuri, Prefeito José Walter, Vicente Pinzón e Jangurussu”.

O relatório ao qual a reportagem teve acesso foi anexado a um inquérito policial, aberto pelo 30º Distrito Policial (30º DP), sobre a prisão em flagrante de dois suspeitos de integrarem a facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP) e de expulsarem moradores do Condomínio José Euclides, no bairro Jangurussu, em Fortaleza.