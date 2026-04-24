Casal é preso no Cumbuco, em Caucaia, durante operação contra tráfico de drogas na RMF

Um casal foi preso na praia do Cumbuco, em Caucaia, na última quarta-feira (22), por suspeita de envolvimento na distribuição de drogas sintéticas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Segundo detalhes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem e a mulher também são apontados como participantes de um esquema de lavagem de dinheiro.

Os dois, que têm 29 e 26 anos, respectivamente, foram localizados durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em um imóvel de alto padrão. A ação foi coordenada pela 1ª Delegacia Seccional de Caucaia e teve reforços do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

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No local, foram encontrados entorpecentes sintéticos e materiais ligados à atividade relacionada ao tráfico. A investigação ainda aponta que a comercialização das substâncias era realizada em festas e nas áreas nobres de Fortaleza e da RMF.

Foram apreendidos um caderno de anotações com indícios de movimentação financeira elevada, além de um carro de luxo avaliado em cerca de R$ 330 mil.

O casal foi conduzido a uma unidade policial e ambos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Os dois estão à disposição da Justiça.

Ainda conforme detalhes da SSPDS, o homem preso já é condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico pela Justiça do Tocantins. Ele foi investigado pela Polícia Civil do Tocantins em 2020, e a condenação estipulou pena superior a dez anos.