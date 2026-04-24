Homem suspeito de estupro de vulnerável contra a sobrinha é preso em Croatá

Um homem de 61 anos foi preso preventivamente por suspeita de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, de 12 anos. O mandado foi cumprido pela Polícia Civil do Ceará em Croatá na manhã desta quinta-feira (23).

A Delegacia de Polícia Civil de Guaraciaba do Norte apontou em investigações que o suspeito havia se aproveitado da proximidade familiar que tinha com a vítima para cometer o crime.

Após a prisão, o homem foi conduzido até Guaraciaba do Norte e estará à disposição da Justiça.

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A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ressalta que a população pode contribuir com informações que auxiliem as investigações policiais.

É possível direcioná-las para o número 181 ou para o WhatsApp (85) 3101-0181. No segundo número, é possível enviar denúncias por mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Também é possível contribuir pelo site “e-denúncia" ou ligando para o telefone (88) 3652–2001, da Delegacia de Polícia Civil de Guaraciaba do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos em todas as formas.