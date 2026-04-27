Maira Cardi pede orações após filha mais nova ser diagnosticada com bronquiolite

Após mais de um ano afastada das redes sociais, a influenciadora Maira Cardi usou o Instagram no fim da noite desse domingo (26) para pedir orações para a filha caçula, Eloah, de seis meses.

"Sei que não apareço aqui há mais de um ano! Mas todas as vezes que apareci aqui para pedir oração para Sophia ela ficou boa muito rápido!", postou ela nos stories.

Segundo Cardi, Eloah foi diagnosticada com bronquiolite e está hospitalizada nos Estados Unidos. Na mesma publicação, ela desabafou sobre as dificuldades em tratar da filha em outro país.

"Estamos no hospital, longe da nossa casa e do nosso Brasil! Longe dos nossos médicos de confiança, da nossa língua e de tudo que precisamos para nos sentir seguras!", disse.

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Conheça mais do diagnóstico da filha de Maira Cardi

De acordo com o relato de Maíra Cardi, a condição de Eloah foi confirmada após exames laboratoriais apontarem a presença do vírus causador da bronquiolite.

"As madrugadas são sempre intensas, mas tenho certeza que as orações de vocês mudam tudo. Obrigada!", agradeceu a influenciadora pelo Instagram.

De acordo com o Ministério da Saúde, a bronquiolite é uma doença infecciosa e inflamatória do trato respiratório inferior, caracterizada pela obstrução das vias aéreas de pequeno calibre.

Os principais sintomas da bronquiolite viral são:

Obstrução nasal

Coriza clara

Tosse

Febre

Irritabilidade

Dificuldade para respirar

Respiração rápida

Sibilância (chiado no peito)

Porém, em situações mais graves, outros sintomas podem aparecer:

Sonolência

Gemência (som de queixa ao respirar)

Cianose (arroxeamento dos lábios e extremidades)

Pausas respiratórias

A manifestação desses sintomas traz a necessidade de se procurar uma Unidade Básica de Saúde para o primeiro atendimento.

Como é o tratamento da bronquiolite?

Não existe um tratamento específico para a bronquiolite. O manejo é baseado no tratamento dos sinais e sintomas virais e inclui: