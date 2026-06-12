Anvisa manda recolher milho para pipoca da marca Provatti

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a suspensão das vendas do milho para pipoca da marca Provatti após identificar informações incorretas sobre ausência de glúten no rótulo da embalagem. A resolução com a medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (12).

A medida vale para todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti distribuídos pela empresa Kaza Distribuidora, R&A Indústria, Comércio e Distribuidora de Alimentos LTDA.

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Informações contraditórias

De acordo com a agência, o produto consta com aviso de "não contém glúten", embora também apresente o aviso indicando a presença de glúten, ou a chance de contaminação cruzada pelo cereal.

Nesse caso, conforme esclarece a Anvisa, a Lei nº 10.674/2003 não permite o uso da advertência sobre ausência de glúten.

Dessa forma, a resolução determina a suspensão da comercialização, distribuição, propaganda e uso do produto até que a irregularidade seja corrigida.