Imunizados contra dengue há mais de 21 dias estão seguros, afirma diretor do Butantan

O diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás, afirmou que aqueles que foram imunizados contra a dengue há mais de 21 dias estão seguros.

Nesta terça-feira (9), em entrevista à Globonews, ele detalhou que esse grupo está protegido contra a doença e pode ficar "absolutamente descansado".

"Todos aqueles que já receberam a vacina podem contar com a proteção que ela promete, de 65% de não pegar a doença cinco anos após a aplicação e 80% para não desenvolver dengue grave", declarou.

A suspensão do imunizante ocorreu depois de serem registrados 42 casos de reações severas que podem ser ligadas à vacina. Conforme o g1, duas mortes estão sob investigação.

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Ao todo, já foram aplicadas 500 mil doses até 30 de maio. O Ministério da Saúde destacou que 417 mil delas foram aplicadas apenas em profissionais de saúde.

Na segunda-feira (8), o ministro da Saúde Alexandre Padilha afirmou que quem tiver algum tipo de reação, tendo tomado a vacina há menos de 21 dias, deve informar às autoridades de saúde locais.

"Passados os 21 dias da vacinação, a pessoa só usufrui do benefício da proteção que a vacina demonstrou nos estudos de fase 3", comenta.

Quais os casos graves foram registrados?

Dos três casos mais graves, um diz respeito a uma mulher de 39 anos que teve febre, dores musculares e náuseas seis dias após a vacina.

O quadro dela, depois, evoluiu para um de dengue grave com choque, e ela chegou a ser internada para cuidados intensivos, mas se recuperou.

Já os óbitos foram: