Nova vacina contra pneumonia e meningite passa a ser disponibilizada no SUS em junho

A vacinação com a Pneumo 20 deve começar na segunda quinzena deste mês nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), conforme anúncio do Ministério da Saúde nessa quarta-feira (3). O esquema de imunização é voltado para crianças de até 5 anos e outros grupos, como idosos e indígenas.

A nova vacina protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, principal causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite. O imunizante substitui a 10-valente, tendo a capacidade de dobrar os sorotipos prevenidos.

De acordo com o Ministério da Saúde, a distribuição das primeiras 514 mil doses do imunizante já começou. A vacinação será iniciada à medida que os estados receberem os imunizantes e concluírem o envio aos municípios.

6,1 milhões de doses Previsão do governo federal de disponibilização em 2026

Ainda conforme a Pasta, a Pneumo 20 será ofertada aos seguintes grupos prioritários:

Crianças menores de 5 anos;

Povos indígenas maiores de 5 anos de idade (sem histórico vacinal com pneumo conjugada);

Idosos com 60 anos ou mais acamados e/ou institucionalizados;

Pessoas com condições clínicas especiais, atendidas nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).

O objetivo é aumentar a cobertura contra a doença pneumocócica, a maior causa de mortalidade infantil por doença prevenível, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Somente no Brasil, entre 2023 e 2025, foram registrados 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil óbitos no Brasil. Entre crianças menores de 5 anos, foram 616 casos e 188 mortes no mesmo período.

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Nova vacina Pneumo 20

A vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20 ou Pneumo 20) foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em dezembro de 2023. As primeiras doses começaram a ser aplicadas na rede privada em 2025, mas com acesso restrito devido ao alto custo. Com a incorporação ao SUS, a vacina passa a ser ofertada gratuitamente à população.

A rede pública já oferece as vacinas conjugadas pneumo10 e pneumo13 — com proteção mais robusta e duradoura —, e também a polissacarídica 23 — que amplia a cobertura contra mais tipos da bactéria.

Com a incorporação da pneumo 20, o Ministério da Saúde iniciará uma transição gradual para substituir esses imunizantes, já que a nova vacina amplia a proteção contra um número maior de sorotipos da bactéria pneumococo e aumenta o potencial de prevenção de casos graves.

O diferencial da nova vacina, segundo a Pasta, é a ampliação da proteção imunológica, relacionada aos sorotipos que mais causam pneumonia invasiva, especialmente os tipos 3, 6A e 19A, sendo mais abrangente do que as formulações anteriores.

A vacina também atua contra a otite média, condição que pode levar à perda auditiva e infecção generalizada que pode levar à morte.