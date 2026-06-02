Caneta de semaglutida brasileira Ozivy chega ao mercado neste mês com preço a partir de R$ 452

A farmacêutica EMS informou que a primeira caneta brasileira de semaglutida, Ozivy, será comercializada a partir de R$ 452. As vendas iniciam a partir do 15 de junho, com o objetivo de ampliar o acesso ao tratamento para obesidade e diabetes.

Na medicina, a semaglutida é utilizada no tratamento da obesidade. Com esse novo produto, Ozivy se torna a primeira versão nacional aprovada após a queda da patente que era da Novo Nordisk.

O Ozivy será produzido pelo laboratório EMS/SA e é um análogo sintético de produto biológico. Neste primeiro momento, a EMS disponibilizará mais de 500 mil canetas ao mercado.

Apesar da inclusão no Sistema Único de Saúde (SUS) ter sido discutida, a possibilidade foi descartada, devido ao alto custo dessa demanda.

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Preços das canetas emagrecedoras

Em maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que o preço máximo que poderá ser cobrado pela caneta emagrecedora brasileira similar ao Ozempic será de R$ 1.077,79.

O teto do preço fixado é semelhante ao do Ozempic, que tem o mesmo princípio ativo e teve a patente expirada em março deste ano.

No dia 25 de maio, a Anvisa liberou a produção do Ozivy. No anúncio de aprovação, a EMS afirmou que irá praticar preços 30% menores que os da concorrência.

Medicamento na mesma categoria de concorrentes

A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) enquadrou o Ozivy na categoria 4, de novas apresentações de medicamentos que já existem no mercado.

Ou seja, o produto foi comparado ao Ozempic e ao Wegovy e pode chegar ao mesmo preço máximo. Nenhuma farmácia pode praticar preço superior ao determinado pela CMED.

O valor não considera os impostos, que variam entre estados. Para as canetas de 1,5 ml, o teto é de R$ 1.077,79. Já para as versões de 3 ml, o preço máximo sem imposto será de R$ 1.399,72.

A empresa pode fabricar o medicamento nas seguintes apresentações:

Solução injetável de semaglutida 1,34 mg/mL em sistema de aplicação preenchido (multidose e descartável) com 1,5 ml + 1 caneta + 6 agulhas

Solução injetável de semaglutida 1,34 mg/mL em sistema de aplicação preenchido (multidose e descartável) com 3 ml + 2 canetas +10 agulhas

Solução injetável de semaglutida 1,34 mg/mL em sistema de aplicação preenchido (multidose e descartável) com 1,5 ml + 1 caneta + 4 agulhas

Solução injetável de semaglutida 1,34 mg/mL em sistema de aplicação preenchido (multidose e descartável) com 3 ml + 2 canetas + 8 agulhas

A Anvisa aprovou o medicamento para tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2, como adjuvante à dieta e exercício, em adição a outros medicamentos para a doença e quando a metformina é contraindicada.