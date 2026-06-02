Anvisa anuncia recolhimento de lotes do anti-hipertensivo enalapril; saiba quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta terça-feira (2) o recolhimento de nove lotes do medicamento Maleato de Enalapril 20 mg, após identificação de erro na dosagem informada nas embalagens.

Utilizado no tratamento de hipertensão e doenças cardíacas, os lotes a serem recolhidos do remédio são de uso hospitalar e apresentam de maneira equivocada a indicação de “10 mg” na descrição da embalagem, mesmo sendo a versão de 20 mg.

Segundo a Hipolabor Farmacêutica Ltda., fabricante do produto, houve “desvio de qualidade em virtude de inconsistência textual na embalagem secundária”. Quando o problema foi identificado, a empresa iniciou o recolhimento voluntário dos lotes.

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A indicação equivocada da dosagem vai contra as regras de rotulagem devidas e pode causar problemas especialmente no uso do medicamento em hospitais.

A medida da Anvisa proíbe a comercialização, distribuição e uso do produto. Devem ser recolhidos os seguintes lotes: