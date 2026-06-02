Ceará marca reunião sobre PH e Vina e avança em busca do novo treinador; veja detalhes

A delegação do Ceará se reapresenta na tarde desta terça-feira (2), em Porangabuçu, em meio à busca da gestão por um novo treinador. Com a demissão de Mozart, o auxiliar técnico Alison Henry assume interinamente as atividades, com suporte de Anderson Batatais, hoje coordenador técnico.

Na avaliação interna do departamento de futebol, a dupla tem capacidade para seguir o processo, uma vez que já vinha atuando no profissional. A escolha ganha mais peso também pela grande presença dos jovens da base no elenco principal - boa parte foi formada por Henry no time Sub-20.

Legenda: O auxiliar técnica Alisson Henry assume os trabalhos no elenco profissional do Ceará de forma interina Foto: Gabriel Silva / Ceará

Assim, apesar da indefinição do comando, os preparativos para encarar o Avaí na próxima quarta (10), às 20h, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série B. A expectativa é de um treino junto de uma conversar liderada por Ricardinho, assessor de futebol, e por Gabriel Bedê, diretor de futebol.

Vina e PH retornam?

A grande dúvida é sobre as situações do meia Vina e do atacante Pedro Henrique. A dupla foi afastada do grupo por uma decisão do então técnico Mozart, com chancela do departamento de futebol. No entanto, a saída do comandante pode mudar o contexto, com chance de reintegração.

O Diário do Nordeste apurou que essa opção ainda não foi tomada pelo staff. Uma reunião está marcada para o período da tarde sobre esse tema, com comunicação direta aos atletas e ao elenco.

Busca pelo treinador

A expectativa é de que a busca pelo novo treinador receba novos capítulos nesta terça (2). Após traçar o perfil do profissional, conforme divulgado pelo Diário do Nordeste, o foco é iniciar contatos para sondar a situação financeira e disponibilidade dentro do mercado da bola, com mais cautela.

Legenda: Ricardinho e Gabriel Bedê são os líderes do departamento de futebol do Ceará Foto: Igor Castro / Ceará

Apesar da situação financeira difícil, a gestão compreende que a busca pelo comandante exige um investimento econômico maior. Logo, além de mapear nomes livres no mercado, o departamento também avalia profissionais que estão empregados e realizam bons trabalhos na própria Série B.

Vale ressaltar que Mozart era um dos nomes mais bem remunerados da competição. Apesar da necessidade emergencial, o clube trabalha com paciência para ser assertivo no decorrer de 2026.